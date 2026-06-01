Webinaire « Accompagner les femmes vers la PrEP », Siège de la Région, Saint-Ouen-sur-Seine

Webinaire « Accompagner les femmes vers la PrEP » Jeudi 18 juin, 13h00 Siège de la Région Seine-Saint-Denis

Sur inscription lien TEAMS

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-18T13:00:00+02:00 – 2026-06-18T14:00:00+02:00

Fin : 2026-06-18T13:00:00+02:00 – 2026-06-18T14:00:00+02:00

Siège de la Région 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Webinaire à destination des professionnels de santé