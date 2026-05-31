FÊTE DE LA MUSIQUE : Jacintas Zingers en concert, Memorial de la Shoah de Drancy, Drancy

FÊTE DE LA MUSIQUE : Jacintas Zingers en concert Dimanche 21 juin, 17h00 Memorial de la Shoah de Drancy Seine-Saint-Denis

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

La chorale Jacintas Zingers est un ensemble vocal dédié principalement au répertoire yiddish, enrichi de chants en hébreu, judéo-espagnol et autres langues juives. Dirigée par la chanteuse Jacinta et structurée en plusieurs groupes aux approches vocales distinctes, elle rassemble des choristes de différents niveaux et générations. Sa vocation est de transmettre une mémoire musicale familiale et collective, issue de cultures que la Shoah a gravement meurtries, mais dont les chants continuent de porter émotion, joie et vitalité. Des élèves de l’école Voltaire de Drancy accompagneront les premiers chants. Jacinta et les choristes proposeront ensuite quelques chants emblématiques de leur répertoire.

Un goûter pour les enfants sera proposé à l’issue du spectacle.

Activité ouverte aux familles avec enfants de tous les âges.

Memorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean Jaurès Drancy 93700 Seine-Saint-Denis Île-de-France

La chorale Jacintas Zingers est un ensemble vocal dédié principalement au répertoire yiddish, enrichi de chants en hébreu, judéo-espagnol et autres langues juives. Dirigée par la chanteuse Jacinta et…

©DR