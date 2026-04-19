Colette Brull‑Ulmann, une vie au service des enfants Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

Née dans une famille juive non pratiquante, Colette Brull‑Ulmann (1920‑2021) s’engage très tôt dans la Résistance. Interne en médecine à l’hôpital Rothschild durant l’Occupation, elle participe au sauvetage d’enfants juifs en organisant leur exfiltration clandestine et en déjouant les arrestations. Après la guerre, elle poursuit une carrière de pédiatre en Seine-Saint-Denis, fidèle à ses valeurs d’engagement et de solidarité.

Ce spectacle rend hommage à son parcours exceptionnel en retraçant son courage et les gestes de résistance qui ont permis de sauver des vies, place de l’individu face à l’Histoire.

Accessible à partir de 9 ans, ce spectacle propose une approche sensible et adaptée pour transmettre cette mémoire aux plus jeunes comme aux adultes.

En présence de Jean‑Christophe Portes, co-auteur avec Colette Brull‑Ulmann de Les Enfants du dernier salut, qui échangera avec le public à l’issue de la représentation.

Spectacle conçu par la compagnie De l’être et de l’autre, interprété par Elishéva Decastel et Armelle Bossière, toutes deux présentes sur scène le jour de la représentation.

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Colette Brull‑Ulmann, une vie au service des enfants. Spectacle en famille

Le dimanche 07 juin 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit sous condition

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 9 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-07T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-07T16:00:00+02:00_2026-06-07T18:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean Jaurès 93700 Drancy

https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/colette-brull-ulmann-une-vie-au-service-des-enfants +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



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