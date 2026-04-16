Révisions du brevet Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy
Révisions du brevet Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy mercredi 17 juin 2026.
Pour cela, une visite guidée au Mémorial sera proposée suivie d’un temps de questions/réponses pour consolider les connaissances et éviter tout stress de dernier moment.
Activité gratuite sur inscription. Autorisation parentale indispensable pour les mineurs.
Le Mémorial de la Shoah de Drancy organise une session de révision afin d’aider les élèves à assimiler certaines notions clefs du programme pour le brevet : le régime de Vichy, l’Occupation et la collaboration, le génocide des Juifs d’Europe et le devoir de mémoire.
Le mercredi 17 juin 2026
de 15h00 à 18h00
gratuit sous condition
Public jeunes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-17T18:00:00+02:00
fin : 2026-06-17T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-17T15:00:00+02:00_2026-06-17T18:00:00+02:00
Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean Jaurès 93700 Drancy
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/revisions-du-brevet +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial
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