Visite guidée de l’exposition temporaire « La fin de la Shoah. Survivre, témoigner, juger » Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy
Visite guidée de l’exposition temporaire « La fin de la Shoah. Survivre, témoigner, juger » Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy dimanche 14 juin 2026.
Cette exposition aborde la découverte des camps par les armées alliées (américaines, britanniques, françaises et soviétiques), le rapatriement des déportés et les tentatives de reconstruction, ainsi que la prise de conscience progressive de la réalité de l’univers concentrationnaire nazi et la nécessité de juger les auteurs de ces crimes.
L’exposition met également en avant les témoignages de survivants et leurs itinéraires de vie. Elle est illustrée par des extraits de journaux personnels, des documents et images d’archives, des cartes et des lexiques. Elle constitue ainsi une ressource précieuse pour éclairer le thème du Concours National de la Résistance et de la Déportation 2025-2026.
Exposition proposée sous la forme de kakemonos.
Découvrez la nouvelle exposition La fin de la Shoah. Survivre, témoigner, juger au Mémorial de la Shoah de Drancy
Le dimanche 14 juin 2026
de 16h15 à 18h00
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-14T19:15:00+02:00
fin : 2026-06-14T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-14T16:15:00+02:00_2026-06-14T18:00:00+02:00
Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean-Jaurès 93700 Drancy
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/visite-guidee-exposition-temporaire-la-fin-de-la-shoah-survivre-temoigner-juger +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial
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