Visite guidée de Drancy Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

Situé face à la cité de la Muette, le Mémorial de la Shoah est un lieu d’histoire, d’éducation et de mémoire à proximité même de ce que fut le principal camp d’internement et de transit des Juifs de France. 80 % d’entre eux sont passés à Drancy, soit environ 64 000 personnes. L’exposition permanente retrace, au moyen d’outils numériques et de témoignages inédits, le processus d’internement, de transfert vers les gares du Bourget et de Bobigny jusqu’à la déportation vers les centres de mise à mort.

Entrée libre.

Pour plus d’informations :+33 (0)1 41 83 04 01 ou reservation@memorialdelashoah.org

NAVETTE

Organisation d’une navette gratuite Paris – Drancy une fois par mois. Informations pratiques à retrouver :https://drancy.memorialdelashoah.org/le-memorial-de-drancy/preparer-sa-visite.html

Réserver

Le Mémorial de la Shoah de Drancy organise des visites guidées sur le site de l’ancien camp ainsi que de l’exposition permanente qui en retrace l’histoire.

Le dimanche 21 juin 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-21T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-21T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-21T15:00:00+02:00_2026-06-21T17:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean-Jaurès 93700 Drancy

https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/drancy-visites-guidees-2026 +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



Afficher la carte du lieu Mémorial de la Shoah de Drancy et trouvez le meilleur itinéraire

