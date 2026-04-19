Fête de la musique : Jacintas Zingers Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

Dirigée par la chanteuse Jacinta et structurée en plusieurs groupes aux approches vocales distinctes, elle rassemble des choristes de différents niveaux et générations. Sa vocation est de transmettre une mémoire musicale familiale et collective, issue de cultures que la Shoah a gravement meurtries, mais dont les chants continuent de porter émotion, joie et vitalité. Des élèves de l’école Voltaire de Drancy accompagneront les premiers chants. Jacinta et les choristes proposeront ensuite quelques chants emblématiques de leur répertoire.

Un goûter pour les enfants sera proposé à l’issue du spectacle.

Activité ouverte aux familles avec enfants de tous les âges.

RÉSERVER

Concerts donnés à l’occasion de la Fête de la musique. La chorale Jacintas Zingers est un ensemble vocal dédié principalement au répertoire yiddish, enrichi de chants en hébreu, judéo-espagnol et autres langues juives.

Le dimanche 21 juin 2026

de 17h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-21T20:00:00+02:00

fin : 2026-06-22T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-21T17:00:00+02:00_2026-06-21T21:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean Jaurès 93700 Drancy

https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/jacintas-zingers +33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah https://www.facebook.com/MemorialShoah https://x.com/Shoah_Memorial



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