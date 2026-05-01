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Quand la cuisine devient mémoire Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

Quand la cuisine devient mémoire Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

Quand la cuisine devient mémoire Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Mémorial de la Shoah de Drancy

Adresse : 110-112, avenue Jean Jaurès

Ville : 93700 Drancy

Département : Paris

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif : <p></p>

La destruction des communautés juives d’Europe a aussi entraîné la disparition de gestes et de traditions culinaires, fragmentant un héritage multiséculaire. Terre d’accueil des immigrés d’Europe de l’Est, New York est devenue depuis un lieu où la cuisine ashkénaze a survécu, s’est transmise et transformée. Envisagée comme un patrimoine culturel et familial, la cuisine devient ici un espace de mémoire et de résilience.

Une dégustation d’une spécialité issue de ce patrimoine culinaire sera proposée à l’issue de la rencontre.

En présence d’Annabelle Schachmes, journaliste culinaire.

Réserver

À travers la découverte de la cuisine juive, notre invitée explore la transmission d’un patrimoine façonné par les migrations, les exils et les ruptures de l’histoire.
Le dimanche 31 mai 2026
de 16h15 à 18h15
gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-31T19:15:00+02:00
fin : 2026-05-31T21:15:00+02:00
Date(s) : 2026-05-31T16:15:00+02:00_2026-05-31T18:15:00+02:00

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean Jaurès  93700 Drancy
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/quand-la-cuisine-devient-memoire +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial


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