Action collective, Centre social Annam (Demi grande salle), Paris

Action collective 5 – 26 juin, certains vendredis Centre social Annam (Demi grande salle) Paris

3 sessions sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T11:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-26T11:00:00+02:00 – 2026-06-26T12:30:00+02:00

Centre social Annam (Demi grande salle) 4 rue d’Annam, Paris, 75020 Paris 75020 Quartier du Père-Lachaise Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://actions-traitements.org/at/contact »}]

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