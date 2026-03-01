Action Espoir en tête Cinéma Le Star Avranches

Action Espoir en tête

Cinéma Le Star 49 rue de la Constitution Avranches Manche

Début : 2026-03-17 20:30:00

fin : 2026-03-17 22:00:00

2026-03-17

En avant-rremière au cinéma Star à Avranches le film COMPOSTELLE .

Votre participation à la projection s’élèvera à 15€ 7€ pour le cinéma et 8€ pour la Fondation pour la recherche sur le cerveau.

Billetterie à l’entrée ou sur: https://tickets.espoir-en-tete.org/

Possibilité de défiscalisation. .

Cinéma Le Star 49 rue de la Constitution Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 22 33 09 28 rotaryavranches@gmail.com

