Action Espoir en tête Cinéma Le Star Avranches mardi 17 mars 2026.

Cinéma Le Star 49 rue de la Constitution Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-17 20:30:00
fin : 2026-03-17 22:00:00

Date(s) :
2026-03-17

En avant-rremière au cinéma Star à Avranches le film COMPOSTELLE .
Votre participation à la projection s’élèvera à 15€ 7€ pour le cinéma et 8€ pour la Fondation pour la recherche sur le cerveau.
Billetterie à l’entrée ou sur: https://tickets.espoir-en-tete.org/
Possibilité de défiscalisation.   .

Cinéma Le Star 49 rue de la Constitution Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 22 33 09 28  rotaryavranches@gmail.com

