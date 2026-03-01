Action Espoir en tête Cinéma Le Star Avranches
Action Espoir en tête Cinéma Le Star Avranches mardi 17 mars 2026.
Action Espoir en tête
Cinéma Le Star 49 rue de la Constitution Avranches Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-17 20:30:00
fin : 2026-03-17 22:00:00
Date(s) :
2026-03-17
En avant-rremière au cinéma Star à Avranches le film COMPOSTELLE .
Votre participation à la projection s’élèvera à 15€ 7€ pour le cinéma et 8€ pour la Fondation pour la recherche sur le cerveau.
Billetterie à l’entrée ou sur: https://tickets.espoir-en-tete.org/
Possibilité de défiscalisation. .
Cinéma Le Star 49 rue de la Constitution Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 22 33 09 28 rotaryavranches@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Action Espoir en tête
L’événement Action Espoir en tête Avranches a été mis à jour le 2026-03-02 par OT MSM Normandie BIT Genêts