Visite Les manuscrits du Trésor Scriptorial Avranches
Visite Les manuscrits du Trésor Scriptorial Avranches vendredi 17 avril 2026.
Visite Les manuscrits du Trésor
Scriptorial Place d’Estouteville Avranches Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 16:00:00
fin : 2026-04-17 16:30:00
Date(s) :
2026-04-17
Tous les 3 mois, une valse se danse dans la salle du Trésor du Scriptorial. C’est la rotation des manuscrits 12 originaux prennent place dans les vitrines, avant d’être remplacés à leur tour par les 12 suivants, 3 mois plus tard… Et si on vous présentait les ouvrages de la rotation du moment ?
Durée 30mn. .
Scriptorial Place d’Estouteville Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 33 79 57 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite Les manuscrits du Trésor
L’événement Visite Les manuscrits du Trésor Avranches a été mis à jour le 2026-03-05 par OT MSM Normandie BIT Genêts