Visite Les manuscrits du Trésor Scriptorial Avranches

Scriptorial Place d'Estouteville Avranches

Début : 2026-04-17 16:00:00

fin : 2026-04-17 16:30:00

Tous les 3 mois, une valse se danse dans la salle du Trésor du Scriptorial. C’est la rotation des manuscrits 12 originaux prennent place dans les vitrines, avant d’être remplacés à leur tour par les 12 suivants, 3 mois plus tard… Et si on vous présentait les ouvrages de la rotation du moment ?

