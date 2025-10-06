Saison Culturelle > Spectacle de danse 360 Square Thomas Becket Avranches

Saison Culturelle > Spectacle de danse 360

Une création à 360° époustouflante de virtuosité pour faire corps, ensemble.

“Avec ce nouveau spectacle, nous espérons montrer comment le mouvement du corps transcende les

barrières linguistiques et culturelles, créant un langage universel qui rassemble les individus et crée des espaces de partage et d’expression authentiques”. Mehdi Kerkouche

Au plus près des artistes, le public est invité par les danseurs à créer différents espaces de jeu et faire

communauté avec eux. La musique électronique, organique et vibrante de Lucie Antunes, mêlée aux influences des danses hiphop, dance-hall, contemporaine, jazz, électro et twerk, apporte une bouffée d’énergie collective.

Cette nouvelle création du prodige Mehdi Kerkouche est la promesse d’une expérience originale, surprenante tant par la scénographie, que les chorégraphies et les musiques enivrantes.

Dès 8 ans gratuit sans réservation , dans la limite des places disponibles (square Thomas Becket ancien haras si mauvais temps). .

Square Thomas Becket Place Daniel Huet Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 33 68 33 27 saison.culturelle@msm-normandie.fr

