Représentations théâtre/impro Saint-Martin-des-Champs Avranches
Représentations théâtre/impro Saint-Martin-des-Champs Avranches vendredi 29 mai 2026.
Avranches
Représentations théâtre/impro
Saint-Martin-des-Champs Allée Serge Pacilly Avranches Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-29
Avran’Scène vous donne rendez-vous à la salle socioculturelle de Saint-Martin-des-Champs pour trois spectacles théâtre et improvisation. Comédiens amateurs passionnés, humour, créativité et convivialité seront au rendez-vous pour faire vivre au public un beau moment de partage.
Au programme
– Vendredi 29 mai 2026 à 20h spectacle d’improvisation mis en scène par Elisabeth Abécassis.
– Samedi 30 mai 2026 à 20h Théâtre adultes mis en scène par Marie Damiens, La Matrice infernale d’après Jean Cocteau.
– Dimanche 31 mai 2026 à 15h Théâtre adultes mis en scène par Marie
Damiens, La Matrice infernale d’après Jean Cocteau. .
Saint-Martin-des-Champs Allée Serge Pacilly Avranches 50300 Manche Normandie avranscene@gmail.com
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English : Représentations théâtre/impro
L’événement Représentations théâtre/impro Avranches a été mis à jour le 2026-05-12 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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