Représentations théâtre/impro Saint-Martin-des-Champs Avranches

Avranches

Représentations théâtre/impro

Saint-Martin-des-Champs Allée Serge Pacilly Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-29

Avran’Scène vous donne rendez-vous à la salle socioculturelle de Saint-Martin-des-Champs pour trois spectacles théâtre et improvisation. Comédiens amateurs passionnés, humour, créativité et convivialité seront au rendez-vous pour faire vivre au public un beau moment de partage.

Au programme

– Vendredi 29 mai 2026 à 20h spectacle d’improvisation mis en scène par Elisabeth Abécassis.

– Samedi 30 mai 2026 à 20h Théâtre adultes mis en scène par Marie Damiens, La Matrice infernale d’après Jean Cocteau.

– Dimanche 31 mai 2026 à 15h Théâtre adultes mis en scène par Marie

Damiens, La Matrice infernale d’après Jean Cocteau. .

Saint-Martin-des-Champs Allée Serge Pacilly Avranches 50300 Manche Normandie avranscene@gmail.com

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English : Représentations théâtre/impro

L’événement Représentations théâtre/impro Avranches a été mis à jour le 2026-05-12 par OT MSM Normandie BIT Genêts