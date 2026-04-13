Visite libre du scriptorial, Scriptorial d’Avranches – musée des manuscrits du Mont Saint-Michel, Avranches
Visite libre du scriptorial, Scriptorial d’Avranches – musée des manuscrits du Mont Saint-Michel, Avranches samedi 23 mai 2026.
Visite libre du scriptorial Samedi 23 mai, 18h00 Scriptorial d’Avranches – musée des manuscrits du Mont Saint-Michel Manche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Accès gratuit de 18h à minuit.
Présentation d’estampes du Mont Saint-Michel en partenariat avec les Amis du Mont Saint-Michel et les Amis du musée.
Scriptorial d’Avranches – musée des manuscrits du Mont Saint-Michel 6 place Louis d’Estouteville, 50300 Avranches Avranches 50300 Manche Normandie 02 33 79 57 00 http://www.scriptorial.fr Musée municipal, collections archéologiques, statuaire médiévale, orfèvrerie, peinture, manuscrits médiévaux, exposition temporaire.
Accès gratuit de 18h à minuit.
©AP
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