Soirée dancing rétro Bar Le Ti’Boussa Avranches

Soirée dancing rétro

Soirée dancing rétro Bar Le Ti’Boussa Avranches samedi 28 février 2026.

Soirée dancing rétro

Bar Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 20:30:00
fin : 2026-02-28

Date(s) :
2026-02-28

Venez danser sur les musiques de votre choix, années 60 à 80, avec Marie-Noëlle, ses deux platines et ses 700 disques.   .

Bar Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 85 54 87 87  al.tiboussa@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée dancing rétro

L’événement Soirée dancing rétro Avranches a été mis à jour le 2026-02-04 par OT MSM Normandie BIT Genêts