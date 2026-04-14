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Visite libre de la bibliothèque patrimoniale, Fonds ancien, Avranches

Visite libre de la bibliothèque patrimoniale, Fonds ancien, Avranches

Visite libre de la bibliothèque patrimoniale, Fonds ancien, Avranches samedi 23 mai 2026.

Lieu : Fonds ancien

Adresse : Hôtel de ville, 50300 Avranches

Ville : 50300 Avranches

Département : Manche

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Visite libre de la bibliothèque patrimoniale Samedi 23 mai, 18h00 Fonds ancien Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Ouverture de la Bibliothèque patrimoniale (2e étage de l’Hôtel de ville) de 18h à minuit.

Fonds ancien Hôtel de ville, 50300 Avranches Avranches 50300 Manche Normandie 02 50 26 30 06
Ouverture de la Bibliothèque patrimoniale (2e étage de l’Hôtel de ville) de 18h à minuit.

©AP

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