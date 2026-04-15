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Cinéma Projection spéciale 7 jours en Juin Cinéma Star Avranches

Cinéma Projection spéciale 7 jours en Juin Cinéma Star Avranches

Cinéma Projection spéciale 7 jours en Juin Cinéma Star Avranches mardi 2 juin 2026.

Lieu : Cinéma Star

Adresse : 49 rue de la Constitution

Ville : 50300 Avranches

Département : Manche

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Avranches

Cinéma Projection spéciale 7 jours en Juin

Cinéma Star 49 rue de la Constitution Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 19:30:00
fin : 2026-06-02 22:30:00

Date(s) :
2026-06-02

A l’occasion du 82e anniversaire du débarquement du 6 juin 1944, projection spéciale de 7 JOURS EN JUIN en présence des acteurs du film.
Film relatant La bataille de Graignes, la véritable histoire du Petit fort Alamo normand .   .

Cinéma Star 49 rue de la Constitution Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 33 58 07 55  cinemastar.avranches@gmail.com

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English : Cinéma Projection spéciale 7 jours en Juin

L’événement Cinéma Projection spéciale 7 jours en Juin Avranches a été mis à jour le 2026-05-12 par OT MSM Normandie BIT Genêts

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