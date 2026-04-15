Cinéma Projection spéciale 7 jours en Juin Cinéma Star Avranches
Cinéma Projection spéciale 7 jours en Juin Cinéma Star Avranches mardi 2 juin 2026.
Avranches
Cinéma Projection spéciale 7 jours en Juin
Cinéma Star 49 rue de la Constitution Avranches Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 19:30:00
fin : 2026-06-02 22:30:00
Date(s) :
2026-06-02
A l’occasion du 82e anniversaire du débarquement du 6 juin 1944, projection spéciale de 7 JOURS EN JUIN en présence des acteurs du film.
Film relatant La bataille de Graignes, la véritable histoire du Petit fort Alamo normand . .
Cinéma Star 49 rue de la Constitution Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 33 58 07 55 cinemastar.avranches@gmail.com
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English : Cinéma Projection spéciale 7 jours en Juin
L’événement Cinéma Projection spéciale 7 jours en Juin Avranches a été mis à jour le 2026-05-12 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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