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Concert Hélène Legros au Ti’Boussa Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches

Concert Hélène Legros au Ti’Boussa Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches

Concert Hélène Legros au Ti’Boussa Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches samedi 16 mai 2026.

Lieu : Café solidaire Le Ti'Boussa

Adresse : 3 rue de la liberté

Ville : 50300 Avranches

Département : Manche

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Avranches

Concert Hélène Legros au Ti’Boussa

Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 21:00:00
fin : 2026-05-16 23:30:00

Date(s) :
2026-05-16

Accordéoniste, autrice, compositrice, Hélène Provost vous conte en toute intimité son amour pour son instrument Le Gros , la liberté et l’émancipation nés de cette rencontre. Restauration possible dès 19h30.   .

Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 85 54 87 87  al.tiboussa@gmail.com

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English : Concert Hélène Legros au Ti’Boussa

L’événement Concert Hélène Legros au Ti’Boussa Avranches a été mis à jour le 2026-05-05 par OT MSM Normandie BIT Genêts

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