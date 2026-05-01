Concert Hélène Legros au Ti’Boussa Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches
Concert Hélène Legros au Ti’Boussa Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches samedi 16 mai 2026.
Avranches
Concert Hélène Legros au Ti’Boussa
Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 21:00:00
fin : 2026-05-16 23:30:00
Date(s) :
2026-05-16
Accordéoniste, autrice, compositrice, Hélène Provost vous conte en toute intimité son amour pour son instrument Le Gros , la liberté et l’émancipation nés de cette rencontre. Restauration possible dès 19h30. .
Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 85 54 87 87 al.tiboussa@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Hélène Legros au Ti’Boussa
L’événement Concert Hélène Legros au Ti’Boussa Avranches a été mis à jour le 2026-05-05 par OT MSM Normandie BIT Genêts
À voir aussi à Avranches (Manche)
- Atelier détente créative griffonnage et zentangle Bar solidaire Le Ti’Boussa Avranches 15 mai 2026
- Rencontre-dédicace avec Alexandra Saemmer Prose Café Avranches 15 mai 2026
- Concert Deborah Nemtanu Tous violonistes Maison de la Sirène Avranches 15 mai 2026
- Visite libre du scriptorial, Scriptorial d’Avranches – musée des manuscrits du Mont Saint-Michel, Avranches 23 mai 2026
- Visite libre de la bibliothèque patrimoniale, Fonds ancien, Avranches 23 mai 2026