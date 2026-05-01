Concert Hélène Legros au Ti’Boussa Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches

Avranches

Concert Hélène Legros au Ti’Boussa

Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 21:00:00

fin : 2026-05-16 23:30:00

Date(s) :

2026-05-16

Accordéoniste, autrice, compositrice, Hélène Provost vous conte en toute intimité son amour pour son instrument Le Gros , la liberté et l’émancipation nés de cette rencontre. Restauration possible dès 19h30. .

Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 85 54 87 87 al.tiboussa@gmail.com

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English : Concert Hélène Legros au Ti’Boussa

L’événement Concert Hélène Legros au Ti’Boussa Avranches a été mis à jour le 2026-05-05 par OT MSM Normandie BIT Genêts