Rencontre-dédicace avec Alexandra Saemmer Prose Café Avranches

Avranches

Rencontre-dédicace avec Alexandra Saemmer

Prose Café 10 rue Saint-Gaudens Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 18:30:00

fin : 2026-05-15 20:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Chercheuse en sciences sociales, Alexandra Saemmer publie Les zones grises aux éditions Bayard en 2025. Elle mène une enquête familiale, cherchant à éclairer le passé trouble de sa famille dont l’histoire se mêle à celle du XXème siècle. Elle a reçu pour ce livre le prix Nos Humanités 2026. .

Prose Café 10 rue Saint-Gaudens Avranches 50300 Manche Normandie +33 9 87 15 22 57 contact@dunlivrealautre.fr

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English : Rencontre-dédicace avec Alexandra Saemmer

L’événement Rencontre-dédicace avec Alexandra Saemmer Avranches a été mis à jour le 2026-04-30 par OT MSM Normandie BIT Genêts