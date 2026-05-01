Rencontre-dédicace avec Alexandra Saemmer Prose Café Avranches
Rencontre-dédicace avec Alexandra Saemmer Prose Café Avranches vendredi 15 mai 2026.
Avranches
Rencontre-dédicace avec Alexandra Saemmer
Prose Café 10 rue Saint-Gaudens Avranches Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 18:30:00
fin : 2026-05-15 20:00:00
Date(s) :
2026-05-15
Chercheuse en sciences sociales, Alexandra Saemmer publie Les zones grises aux éditions Bayard en 2025. Elle mène une enquête familiale, cherchant à éclairer le passé trouble de sa famille dont l’histoire se mêle à celle du XXème siècle. Elle a reçu pour ce livre le prix Nos Humanités 2026. .
Prose Café 10 rue Saint-Gaudens Avranches 50300 Manche Normandie +33 9 87 15 22 57 contact@dunlivrealautre.fr
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English : Rencontre-dédicace avec Alexandra Saemmer
L’événement Rencontre-dédicace avec Alexandra Saemmer Avranches a été mis à jour le 2026-04-30 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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