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Soirée danse Lindy Hop au Ti’Boussa Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches

Soirée danse Lindy Hop au Ti’Boussa Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches

Soirée danse Lindy Hop au Ti’Boussa Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Café solidaire Le Ti'Boussa

Adresse : 3 rue de la liberté

Ville : 50300 Avranches

Département : Manche

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Avranches

Soirée danse Lindy Hop au Ti’Boussa

Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 21:00:00
fin : 2026-05-29 23:30:00

Date(s) :
2026-05-29

Venez vous initier et danser cette danse de couple et de rue développée dans la communauté afro-américaine vers la fin des années 1920.
Restauration possible dès 19H30.   .

Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 85 54 87 87  al.tiboussa@gmail.com

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English : Soirée danse Lindy Hop au Ti’Boussa

L’événement Soirée danse Lindy Hop au Ti’Boussa Avranches a été mis à jour le 2026-05-05 par OT MSM Normandie BIT Genêts

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