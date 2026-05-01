Soirée danse Lindy Hop au Ti’Boussa Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches
Soirée danse Lindy Hop au Ti’Boussa Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches vendredi 29 mai 2026.
Avranches
Soirée danse Lindy Hop au Ti’Boussa
Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 21:00:00
fin : 2026-05-29 23:30:00
Date(s) :
2026-05-29
Venez vous initier et danser cette danse de couple et de rue développée dans la communauté afro-américaine vers la fin des années 1920.
Restauration possible dès 19H30. .
Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 85 54 87 87 al.tiboussa@gmail.com
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English : Soirée danse Lindy Hop au Ti’Boussa
L’événement Soirée danse Lindy Hop au Ti’Boussa Avranches a été mis à jour le 2026-05-05 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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