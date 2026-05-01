Soirée danse Lindy Hop au Ti’Boussa Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches

Avranches

Soirée danse Lindy Hop au Ti’Boussa

Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 21:00:00

fin : 2026-05-29 23:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Venez vous initier et danser cette danse de couple et de rue développée dans la communauté afro-américaine vers la fin des années 1920.

Restauration possible dès 19H30. .

Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 85 54 87 87 al.tiboussa@gmail.com

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English : Soirée danse Lindy Hop au Ti’Boussa

L’événement Soirée danse Lindy Hop au Ti’Boussa Avranches a été mis à jour le 2026-05-05 par OT MSM Normandie BIT Genêts