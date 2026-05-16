Doucier

Action sur la corniche de Doucier

Lieu précis après inscription Doucier Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 09:00:00

fin : 2026-10-21 12:00:00

Date(s) :

2026-10-21

Action sur la corniche de Doucier le mercredi 21 octobre 2026 à 9h00 à Doucier.

Venez participez à ce chantier d’entretien de la pelouse sèche de Sur la Roche à Doucier avec une vue imprenable sur les paysage de la Combe d’Ain et son passé glaciaire !

GRATUIT

À partir de 10 ans. Durée 3h.

Petit-déjeuner offert

Places limitées → Inscription indispensable

Lieu de rendez-vous communiqué par mail après inscription (pensez à vérifier vos indésirables)

Équipement conseillé chaussures et vêtements adaptés au terrain et aux conditions météo ; eau. .

Lieu précis après inscription Doucier 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 53 04 20

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English : Action sur la corniche de Doucier

L’événement Action sur la corniche de Doucier Doucier a été mis à jour le 2026-05-16 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE