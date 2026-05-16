Action sur la corniche de Doucier Doucier
Action sur la corniche de Doucier Doucier mercredi 21 octobre 2026.
Doucier
Action sur la corniche de Doucier
Lieu précis après inscription Doucier Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 09:00:00
fin : 2026-10-21 12:00:00
Date(s) :
2026-10-21
Action sur la corniche de Doucier le mercredi 21 octobre 2026 à 9h00 à Doucier.
Venez participez à ce chantier d’entretien de la pelouse sèche de Sur la Roche à Doucier avec une vue imprenable sur les paysage de la Combe d’Ain et son passé glaciaire !
GRATUIT
À partir de 10 ans. Durée 3h.
Petit-déjeuner offert
Places limitées → Inscription indispensable
Lieu de rendez-vous communiqué par mail après inscription (pensez à vérifier vos indésirables)
Équipement conseillé chaussures et vêtements adaptés au terrain et aux conditions météo ; eau. .
Lieu précis après inscription Doucier 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 53 04 20
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English : Action sur la corniche de Doucier
L’événement Action sur la corniche de Doucier Doucier a été mis à jour le 2026-05-16 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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