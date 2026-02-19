Initiation pêche au coup Route de Chalain Doucier
Initiation pêche au coup Route de Chalain Doucier mardi 21 juillet 2026.
Initiation pêche au coup
Route de Chalain Domaine de Chalain Doucier Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 09:00:00
fin : 2026-08-11 11:30:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18
Initiation à la pêche au coup au Domaine de Chalain de 9h à 11h30
10€, à partir de 7 ans et sur réservation sur le site www.peche-jura.com . Maximum 8 personnes par séance. .
Route de Chalain Domaine de Chalain Doucier 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté
English : Initiation pêche au coup
