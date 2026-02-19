Initiation pêche au coup Route de Chalain Doucier

Début : 2026-07-21 09:00:00
fin : 2026-08-11 11:30:00

2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

Initiation à la pêche au coup au Domaine de Chalain de 9h à 11h30

10€, à partir de 7 ans et sur réservation sur le site www.peche-jura.com . Maximum 8 personnes par séance.   .

Route de Chalain Domaine de Chalain Doucier 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté  

