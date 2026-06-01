Fête de la musique Place de l’école Doucier
Fête de la musique Place de l’école Doucier vendredi 19 juin 2026.
Doucier
Fête de la musique
Place de l’école 795 Rue des 3 Lacs Doucier Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Fête de la musique le vendredi 19 juin à partir de 19h00 sur la place de l’école de Doucier.
3 groupes vont rythmer la soirée. Buvette et restauration sur place. Entrée gratuite. .
Place de l’école 795 Rue des 3 Lacs Doucier 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté lacustria@gmail.com
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Doucier a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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