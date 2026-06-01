Fête de la musique Place de l’école Doucier vendredi 19 juin 2026.

Doucier

Fête de la musique

Place de l’école 795 Rue des 3 Lacs Doucier Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Fête de la musique le vendredi 19 juin à partir de 19h00 sur la place de l’école de Doucier.

3 groupes vont rythmer la soirée. Buvette et restauration sur place. Entrée gratuite. .

Place de l’école 795 Rue des 3 Lacs Doucier 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté lacustria@gmail.com

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Doucier a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE