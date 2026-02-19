Course d’orientation au Domaine de Chalain Route de Chalain Doucier
Course d’orientation au Domaine de Chalain
Route de Chalain Domaine de Chalain Doucier Jura
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
Course d’orientation tous les mercredis du 15/7 au 19/8 de 10h00 à 12h00 au Domaine de Chalain.
En famille ou entre amis, amusez vous en pleine nature à trouver le plus rapidement possible les balises.
Ouvert à tous à partir de 6 ans (accompagné d’un adulte) sur réservation (en ligne) 12€/adulte, 6€/enfant.
Le Domaine de Chalain est une base de loisirs dont le parking est payant: 8€/véhicule (cb uniquement). Sur place: plages, randonnées, snack, glacier, location de pédalos, canoës, paddle. .
Route de Chalain Domaine de Chalain Doucier 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 78 78
