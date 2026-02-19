Course d’orientation au Domaine de Chalain Route de Chalain Doucier

Course d’orientation au Domaine de Chalain

Course d’orientation tous les mercredis du 15/7 au 19/8 de 10h00 à 12h00 au Domaine de Chalain.

En famille ou entre amis, amusez vous en pleine nature à trouver le plus rapidement possible les balises.

Ouvert à tous à partir de 6 ans (accompagné d’un adulte) sur réservation (en ligne) 12€/adulte, 6€/enfant.

Le Domaine de Chalain est une base de loisirs dont le parking est payant: 8€/véhicule (cb uniquement). Sur place: plages, randonnées, snack, glacier, location de pédalos, canoës, paddle. .

Route de Chalain Domaine de Chalain Doucier 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 78 78

