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Actions de prévention Dépistage des cancers et Alimentation Le Luart

Actions de prévention Dépistage des cancers et Alimentation Le Luart jeudi 2 juillet 2026.

Adresse : Parking complexe sportif, Rue des bains

Ville : 72390 Le Luart

Département : Sarthe

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Le Luart

Actions de prévention Dépistage des cancers et Alimentation

Parking complexe sportif, Rue des bains Le Luart Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 09:00:00
fin : 2026-07-02 12:00:00

Date(s) :
2026-07-02

2 actions de prévention.
Dépistage des cancers Information, prévention et échanges autour du dépistage organisé des cancers
Alimentation Échanges et conseils avec un diététicien nutritionniste sur l’alimentation   .

Parking complexe sportif, Rue des bains Le Luart 72390 Sarthe Pays de la Loire   contact@laregionavossoins.fr

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English :

L’événement Actions de prévention Dépistage des cancers et Alimentation Le Luart a été mis à jour le 2026-05-29 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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