Actions de prévention Dépistage des cancers et Alimentation Le Luart
Actions de prévention Dépistage des cancers et Alimentation Le Luart jeudi 2 juillet 2026.
Le Luart
Actions de prévention Dépistage des cancers et Alimentation
Parking complexe sportif, Rue des bains Le Luart Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 09:00:00
fin : 2026-07-02 12:00:00
Date(s) :
2026-07-02
2 actions de prévention.
Dépistage des cancers Information, prévention et échanges autour du dépistage organisé des cancers
Alimentation Échanges et conseils avec un diététicien nutritionniste sur l’alimentation .
Parking complexe sportif, Rue des bains Le Luart 72390 Sarthe Pays de la Loire contact@laregionavossoins.fr
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English :
L’événement Actions de prévention Dépistage des cancers et Alimentation Le Luart a été mis à jour le 2026-05-29 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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