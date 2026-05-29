Le Luart

Actions de prévention Dépistage des cancers et Alimentation

Parking complexe sportif, Rue des bains Le Luart Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 09:00:00

fin : 2026-07-02 12:00:00

Date(s) :

2026-07-02

2 actions de prévention.

Dépistage des cancers Information, prévention et échanges autour du dépistage organisé des cancers

Alimentation Échanges et conseils avec un diététicien nutritionniste sur l’alimentation .

Parking complexe sportif, Rue des bains Le Luart 72390 Sarthe Pays de la Loire contact@laregionavossoins.fr

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English :

L’événement Actions de prévention Dépistage des cancers et Alimentation Le Luart a été mis à jour le 2026-05-29 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude