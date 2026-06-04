Rassemblement de voitures anciennes Le Luart dimanche 5 juillet 2026.

Le Luart

Rassemblement de voitures anciennes

ZA de la Parentières Le Luart Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Exposition Randonnée. Limité à 50 voitures. Entrée gratuite pour les visiteurs .

ZA de la Parentières Le Luart 72390 Sarthe Pays de la Loire

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English :

L’événement Rassemblement de voitures anciennes Le Luart a été mis à jour le 2026-06-04 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude