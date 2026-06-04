Rassemblement de voitures anciennes Le Luart
Rassemblement de voitures anciennes Le Luart dimanche 5 juillet 2026.
Le Luart
Rassemblement de voitures anciennes
ZA de la Parentières Le Luart Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Exposition Randonnée. Limité à 50 voitures. Entrée gratuite pour les visiteurs .
ZA de la Parentières Le Luart 72390 Sarthe Pays de la Loire
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English :
L’événement Rassemblement de voitures anciennes Le Luart a été mis à jour le 2026-06-04 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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