Informations pratiques

Le Luart

Journées du patrimoine visite extérieure du parc et du château

Le Luart Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Visites guidées des extérieurs. Départ des visites toutes les 45 mn (limité à 15 personnes par groupe) .

Le Luart 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 44 21

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English :

L’événement Journées du patrimoine visite extérieure du parc et du château Le Luart a été mis à jour le 2026-07-20 par Pays Perche Sarthois