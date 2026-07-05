AGENDA · Le Luart
Journées du patrimoine visite extérieure du parc et du château Le Luart
dimanche 20 septembre 2026 · Le Luart
Informations pratiques
Le Luart
Journées du patrimoine visite extérieure du parc et du château
Le Luart Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Visites guidées des extérieurs. Départ des visites toutes les 45 mn (limité à 15 personnes par groupe) .
Le Luart 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 44 21
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English :
L’événement Journées du patrimoine visite extérieure du parc et du château Le Luart a été mis à jour le 2026-07-20 par Pays Perche Sarthois
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