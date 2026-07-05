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AGENDA · Le Luart

Journées du Patrimoine Eglise Notre-Dame de la Présentation Le Luart

samedi 19 septembre 2026 · Le Luart

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Place de l'Eglise
Ville
72390 Le Luart
Département
Sarthe
Tarif

Le Luart

Journées du Patrimoine Eglise Notre-Dame de la Présentation

Place de l’Eglise Le Luart Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visites libres avec support d’information, samedi et dimanche de 9h à 18h. Accès PMR   .

Place de l’Eglise Le Luart 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 44 21 

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Eglise Notre-Dame de la Présentation Le Luart a été mis à jour le 2026-07-20 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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