AGENDA · Le Luart
Journées du Patrimoine Eglise Notre-Dame de la Présentation Le Luart
samedi 19 septembre 2026 · Le Luart
Informations pratiques
Le Luart
Journées du Patrimoine Eglise Notre-Dame de la Présentation
Place de l’Eglise Le Luart Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visites libres avec support d’information, samedi et dimanche de 9h à 18h. Accès PMR .
Place de l’Eglise Le Luart 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 44 21
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English :
L’événement Journées du Patrimoine Eglise Notre-Dame de la Présentation Le Luart a été mis à jour le 2026-07-20 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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