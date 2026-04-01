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Acti’Val Sport Santé Cuisses Abdos Fessiers Complexe sportif du Pont-Gagnoux Pléneuf-Val-André

Acti’Val Sport Santé Cuisses Abdos Fessiers Complexe sportif du Pont-Gagnoux Pléneuf-Val-André jeudi 16 avril 2026.

Lieu : Complexe sportif du Pont-Gagnoux

Adresse : 36 Rue Docteurs Roux Calmette

Ville : 22370 Pléneuf-Val-André

Département : Côtes-d'Armor

Début : 2026-04-16T14:00:00

Fin : 2026-04-16T15:00:00

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Pléneuf-Val-André

Acti’Val Sport Santé Cuisses Abdos Fessiers

Complexe sportif du Pont-Gagnoux 36 Rue Docteurs Roux Calmette Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 14:00:00
fin : 2026-04-16 15:00:00

Date(s) :
2026-04-16

Le service des sports de Pléneuf-Val-André propose également un programme d’activités pour les adultes (+ 15 ans).

Séance sportive pour tous Cuisses Abdos Fessiers.   .

Complexe sportif du Pont-Gagnoux 36 Rue Docteurs Roux Calmette Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Acti’Val Sport Santé Cuisses Abdos Fessiers Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-04-04 par Pléneuf-Val-André Tourisme

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