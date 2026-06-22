Activité 3-6 ans ans Drôles de machines et bateaux imaginaires au musée national de la Marine Citadelle de Port-Louis Port-Louis mercredi 8 juillet 2026.

Port-Louis

Activité 3-6 ans ans Drôles de machines et bateaux imaginaires au musée national de la Marine

Citadelle de Port-Louis Avenue du fort de L’aigle Port-Louis Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:30:00

fin : 2026-08-12 11:30:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-22 2026-08-12

Après une courte visite de l’exposition consacrée à l’ingénieur Henri Dupuy de Lôme, invente ton propre bateau fantastique et à travers le dessin donne vie à ton imagination !

Une activité créative adaptée au 3-6 ans. .

Citadelle de Port-Louis Avenue du fort de L’aigle Port-Louis 56290 Morbihan Bretagne +33 2 97 82 56 72

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English :

L’événement Activité 3-6 ans ans Drôles de machines et bateaux imaginaires au musée national de la Marine Port-Louis a été mis à jour le 2026-06-22 par ADT 56