ACTIVITÉ DOUCE AU SOL, TRAVAIL DES FASCIAS Avène
ACTIVITÉ DOUCE AU SOL, TRAVAIL DES FASCIAS Avène mardi 7 juillet 2026.
Avène
ACTIVITÉ DOUCE AU SOL, TRAVAIL DES FASCIAS
Hameau de Truscas Avène Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-08-04 2026-08-18
Activité douce au sol, travail des fascias.
Pour une harmonie entre le corps et l’esprit, découvrez et prenez soin de vos fascias par le mouvement.
RDV à la salle polyvalente de Truscas (34260 AVENE)
Mardi 7 et 21 Juillet et 4 et 18 aout.
Participation au chapeau. Mini 3 pers. Porter si possible son matériel tapis, eau, vêtement confort
Inscription avant la veille au soir au 06 25 50 73 28
Activité douce au sol, travail des fascias.
Pour une harmonie entre le corps et l’esprit, découvrez et prenez soin de vos fascias par le mouvement.
RDV à la salle polyvalente de Truscas (34260 AVENE)
Mardi 7 et 21 Juillet et 4 et 18 aout.
Participation au chapeau. Mini 3 pers. Porter si possible son matériel tapis, eau, vêtement confort
Inscription avant la veille au soir au 06 25 50 73 28 .
Hameau de Truscas Avène 34260 Hérault Occitanie +33 6 25 50 73 28
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English : ACTIVITÉ DOUCE AU SOL, TRAVAIL DES FASCIAS
Gentle floor-based exercise, fascia work.
To achieve harmony between body and mind, discover and care for your fascia through movement.
Meet at the Truscas multipurpose hall (34260 AVENE)
Tuesday, July 7 and 21, and August 4 and 18.
Pay what you can. Minimum 3 people. Please bring your own equipment if possible: mat, water, comfortable clothing
Register by the evening before at 06 25 50 73
L’événement ACTIVITÉ DOUCE AU SOL, TRAVAIL DES FASCIAS Avène a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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