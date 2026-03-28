CONCERT ENSEMBLE VOCAL EN SOL MINEUR Avène
CONCERT ENSEMBLE VOCAL EN SOL MINEUR Avène samedi 4 juillet 2026.
Avène
CONCERT ENSEMBLE VOCAL EN SOL MINEUR
Avène Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Le Foyer rural d’Avène propose un concert en sol mineur à l’église d’Avène suivi d’un verre de l’amitié.
Participation libre. RDV à l’église à 18h
Le Foyer rural d’Avène propose un concert en sol mineur à l’église d’Avène suivi d’un verre de l’amitié.
Participation libre. RDV à l’église à 18h .
Avène 34260 Hérault Occitanie +33 6 78 01 08 51
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English : CONCERT ENSEMBLE VOCAL EN SOL MINEUR
The Foyer rural d’Avène is hosting a concert in G minor at the Avène church, followed by a friendly get-together.
Admission is by donation. Meet at the church at 6 p.m.
L’événement CONCERT ENSEMBLE VOCAL EN SOL MINEUR Avène a été mis à jour le 2026-06-18 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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