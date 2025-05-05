Activité Echecs

La Pointe Emmaüs, Primelin Primelin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28 14:30:00

fin : 2026-01-28 17:30:00

Date(s) :

2026-01-28

Tous les derniers mercredis du mois, activité ouverte à toutes et tous, de tous les âges ! .

La Pointe Emmaüs, Primelin Primelin 29770 Finistère Bretagne +33 6 13 03 04 34

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Activité Echecs Primelin a été mis à jour le 2025-05-05 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz