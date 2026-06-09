[Activité enfant] Observons les microplastiques Enquête sous-marine ESTRAN Cité de la Mer Dieppe
[Activité enfant] Observons les microplastiques Enquête sous-marine ESTRAN Cité de la Mer Dieppe vendredi 10 juillet 2026.
Dieppe
[Activité enfant] Observons les microplastiques Enquête sous-marine
ESTRAN Cité de la Mer / 37 Rue de l’Asile Thomas Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 09:30:00
fin : 2026-07-10 12:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Chaque année, l’E.S.T.R.A.N. Cité de la Mer organise le Jardin des Mers de la Station Nautique Dieppe Pays Normand.
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h00 à 16h30
Les animateurs accueillent les enfants pour des activités de découverte du milieu marin.
Les enfants pourront découvrir le littoral et ses richesses.
Aujourd’hui, Observons les microplastiques Enquête sous-marine
Fabrique un outil d’observation et pars à la recherche des microplastiques. Une activité pour comprendre et protéger les océans.
Les animations sont encadrées par deux animateurs de l’E.S.T.R.A.N. Cité de la Mer pour un groupe d’enfants de 4 à 10 ans.
Le nombre de places est limité
Equipement à prévoir des bottes pour les sorties plage, un ciré en fonction de la météo. .
ESTRAN Cité de la Mer / 37 Rue de l’Asile Thomas Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 93 20 contact@estrancitedelamer.fr
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English : [Activité enfant] Observons les microplastiques Enquête sous-marine
L’événement [Activité enfant] Observons les microplastiques Enquête sous-marine Dieppe a été mis à jour le 2026-06-04 par Seine-Maritime Attractivité
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