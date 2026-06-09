[Activité enfant] Observons les microplastiques Enquête sous-marine ESTRAN Cité de la Mer Dieppe

Dieppe

[Activité enfant] Observons les microplastiques Enquête sous-marine

ESTRAN Cité de la Mer / 37 Rue de l’Asile Thomas Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 09:30:00

fin : 2026-07-10 12:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Chaque année, l’E.S.T.R.A.N. Cité de la Mer organise le Jardin des Mers de la Station Nautique Dieppe Pays Normand.

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h00 à 16h30

Les animateurs accueillent les enfants pour des activités de découverte du milieu marin.

Les enfants pourront découvrir le littoral et ses richesses.

Aujourd’hui, Observons les microplastiques Enquête sous-marine

Fabrique un outil d’observation et pars à la recherche des microplastiques. Une activité pour comprendre et protéger les océans.

Les animations sont encadrées par deux animateurs de l’E.S.T.R.A.N. Cité de la Mer pour un groupe d’enfants de 4 à 10 ans.

Le nombre de places est limité

Equipement à prévoir des bottes pour les sorties plage, un ciré en fonction de la météo. .

ESTRAN Cité de la Mer / 37 Rue de l’Asile Thomas Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 93 20 contact@estrancitedelamer.fr

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English : [Activité enfant] Observons les microplastiques Enquête sous-marine

L’événement [Activité enfant] Observons les microplastiques Enquête sous-marine Dieppe a été mis à jour le 2026-06-04 par Seine-Maritime Attractivité