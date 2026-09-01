Activité enfant Plongeon entre Baleine et Thon ! Perros-Guirec
mercredi 9 septembre 2026 · Perros-Guirec
Informations pratiques
Perros-Guirec
Activité enfant Plongeon entre Baleine et Thon !
44 Rue de Trestrignel Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 14:00:00
fin : 2026-09-09 16:00:00
Date(s) :
2026-09-09
Part en voyage à la rencontre de la mégafaune (baleine, phoque, poissons, etc.). A travers des activités, découvre les interactions de ces animaux entre eux et avec leur milieu. .
44 Rue de Trestrignel Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 62 77
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English :
L’événement Activité enfant Plongeon entre Baleine et Thon ! Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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