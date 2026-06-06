Dieppe

[Activité enfant] Rencontre avec le Capitaine

37 Rue de l’Asile Thomas Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 09:30:00

fin : 2026-07-27 12:00:00

Date(s) :

2026-07-27

Du 06 juillet jusqu’au 07 août 2026, l’E.S.T.R.A.N. Cité de la Mer organise le Jardin des Mers de la Station Nautique Dieppe Pays Normand.

Durant 2h30, les animateurs accueillent les enfants de 4 à 10 ans pour participer à des activités de découverte du milieu marin.

Animations sur le littoral à marée basse, réalisation d’œuvres marines et plein d’autres activités …

Aujourd’hui, Rencontre avec le capitaine

Rencontre avec le Capitaine Personnalise ta porte

Crée ton accroche-prénom en forme de bateau pour décorer ta cabine. Chaque capitaine a besoin de son enseigne !

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30

Tarif 8,00 € la demi-journée/ 15 € la journée 64 € les 5 jours

Prévoir des bottes pour les sorties plage et un ciré en fonction de la météo.

La réservation est obligatoire à l’accueil de l’ESTRAN Cité de la mer.

Le paiement peut se faire le jour même de la réservation à l’ESTRAN ou bien en scannant le QR code ci-dessous

Les places étant limitées, nous demandons donc de régler le paiement dans les 48h après la réservation, passé ce délai celle-ci sera annulée.

Merci de votre compréhension.

Inscriptions et renseignements au 02.35.06.93.20 .

37 Rue de l’Asile Thomas Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 93 20 contact@estrancitedelamer.fr

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English : [Activité enfant] Rencontre avec le Capitaine

L’événement [Activité enfant] Rencontre avec le Capitaine Dieppe a été mis à jour le 2026-06-06 par Seine-Maritime Attractivité