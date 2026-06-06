[Activité enfant] Rencontre avec le Capitaine Dieppe
[Activité enfant] Rencontre avec le Capitaine Dieppe lundi 27 juillet 2026.
Dieppe
[Activité enfant] Rencontre avec le Capitaine
37 Rue de l’Asile Thomas Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 09:30:00
fin : 2026-07-27 12:00:00
Date(s) :
2026-07-27
Du 06 juillet jusqu’au 07 août 2026, l’E.S.T.R.A.N. Cité de la Mer organise le Jardin des Mers de la Station Nautique Dieppe Pays Normand.
Durant 2h30, les animateurs accueillent les enfants de 4 à 10 ans pour participer à des activités de découverte du milieu marin.
Animations sur le littoral à marée basse, réalisation d’œuvres marines et plein d’autres activités …
Aujourd’hui, Rencontre avec le capitaine
Rencontre avec le Capitaine Personnalise ta porte
Crée ton accroche-prénom en forme de bateau pour décorer ta cabine. Chaque capitaine a besoin de son enseigne !
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30
Tarif 8,00 € la demi-journée/ 15 € la journée 64 € les 5 jours
Prévoir des bottes pour les sorties plage et un ciré en fonction de la météo.
La réservation est obligatoire à l’accueil de l’ESTRAN Cité de la mer.
Le paiement peut se faire le jour même de la réservation à l’ESTRAN ou bien en scannant le QR code ci-dessous
Les places étant limitées, nous demandons donc de régler le paiement dans les 48h après la réservation, passé ce délai celle-ci sera annulée.
Merci de votre compréhension.
Inscriptions et renseignements au 02.35.06.93.20 .
37 Rue de l’Asile Thomas Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 93 20 contact@estrancitedelamer.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : [Activité enfant] Rencontre avec le Capitaine
L’événement [Activité enfant] Rencontre avec le Capitaine Dieppe a été mis à jour le 2026-06-06 par Seine-Maritime Attractivité
À voir aussi à Dieppe (Seine-Maritime)
- [Expression orale] L’Aventure Éloquence Conservatoire Camille Saint-Saëns Dieppe 12 juin 2026
- [Cabaret] 5 ans d’amour La Sirène à Barbe Dieppe 12 juin 2026
- [Musique] MPL Dieppe Scène Nationale · Dieppe Dieppe 12 juin 2026
- [Exposition] Aquarelles, encres, acryliques et dessins Cercle Maritime de Dieppe Dieppe 13 juin 2026
- [Masterclass] Consort de flûte à bec Conservatoire Camille Saint-Saëns Dieppe 13 juin 2026