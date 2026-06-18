[Concert] Brunch éléctro Musée de Dieppe Dieppe
[Concert] Brunch éléctro Musée de Dieppe Dieppe samedi 18 juillet 2026.
Dieppe
[Concert] Brunch éléctro
Musée de Dieppe / Rue de Chastes Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 12:00:00
fin : 2026-07-18 16:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Ça mixe au musée ! Venez écouter des DJ, jouer avec vos bambins aux jeux en bois mis à disposition, tout en vous restaurant sur la terrasse panoramique du château !
Le food truck La friterie chez Dave sera présent. Un moment décontracté et convivial proposé par le collectif dieppois de musiques actuelles La Machine.
Événement en extérieur organisé par La Machine.
Artistes invitées collectif de DJ Helios crew.
Plus d’informations au 02 35 06 61 99. .
Musée de Dieppe / Rue de Chastes Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 61 99 museededieppe@mairie-dieppe.fr
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English : [Concert] Brunch éléctro
L’événement [Concert] Brunch éléctro Dieppe a été mis à jour le 2026-06-11 par Seine-Maritime Attractivité
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