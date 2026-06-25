[Bien-être] Bains sonores en pleine nature Dieppe

Dieppe

[Bien-être] Bains sonores en pleine nature

Divers lieux Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:30:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-30 2026-08-07 2026-08-26 2027-07-06

Imaginez les sons de bols tibétains, carillons et autres instruments méditatifs qui se mêlent aux bruissements des feuilles, au chant des oiseaux, au souffle du vent, au murmure de l’eau ou au rythme des vagues. Tout s’harmonise, tout communique.

Les bains sonores en pleine nature vous offrent une expérience de relaxation unique en immersion totale dans une symphonie naturelle, où les vibrations du son et les murmures de la nature se répondent, se mêlent.

Allongé·e au creux de la terre ou face à la mer, entouré·e par la nature, vous pourrez simplement écouter, respirer, ressentir, relâcher. Là, tout ralentit, le corps se détend, l’esprit s’apaise. Le bain sonore devient un véritable voyage où la nature elle-même participe à cet instant suspendu.

Chaque séance est unique, chaque lieu a sa propre magie.

– 6 juillet, 18h Hêtre Montariol, Forêt d’Arques

– 17 juillet, 9h30 Plage de Dieppe, RDV devant le Bar’O Mètre

– 30 juillet, 9h30 Moulin d’Ancourt

– 7 août, 9h30 Hêtre Montariol, Forêt d’Arques

– 26 août, 18h30 Plage de Dieppe, RDV devant le Bar’O Mètre

Pour profiter de votre séance de relaxation dans des conditions optimales, je vous conseille d’apporter

• un tapis de sol

• un plaid s’il fait frais

• une tenue confortable

Places limitées

⛈️ Séances susceptibles d’être annulées en cas de météo défavorable (un SMS et un mail sont envoyés aux personnes inscrites le cas échéant).

Pour plus d’infos ou pour organiser une séance privée contact@atelier-chrysalide.fr .

Divers lieux Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie contact@atelier-chrysalide.fr

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English : [Bien-être] Bains sonores en pleine nature

L’événement [Bien-être] Bains sonores en pleine nature Dieppe a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie