[Activité enfant] Le Jardin des mers Slide Sea Estran-Cité de la Mer Dieppe

Dieppe

[Activité enfant] Le Jardin des mers Slide Sea

Estran-Cité de la Mer / 37 Rue de l’Asile Thomas Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 14:00:00

fin : 2026-07-28 16:30:00

Date(s) :

2026-07-28

Chaque année, l’E.S.T.R.A.N. Cité de la Mer organise le Jardin des Mers de la Station Nautique Dieppe Pays Normand.

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h00 à 16h30

Les animateurs accueillent les enfants pour des activités de découverte du milieu marin.

Les enfants pourront découvrir le littoral et ses richesses.

Aujourd’hui, Activité Slide sea, le casse-tête des océans

Recompose un puzzle marin plein de défis ! Observation, logique et patience seront tes meilleurs alliés.

Quoi de plus joli et amusant qu’un cerf-volant virevoltant au grès des vents ?

Et bien, en suivant cette animation, tu le fabriqueras avant de l’essayer en extérieur !

Les animations sont encadrées par deux animateurs de l’E.S.T.R.A.N. Cité de la Mer pour un groupe d’enfants de 4 à 10 ans.

Le nombre de places est limité .

Estran-Cité de la Mer / 37 Rue de l’Asile Thomas Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 93 20 contact@estrancitedelamer.fr

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English : [Activité enfant] Le Jardin des mers Slide Sea

L’événement [Activité enfant] Le Jardin des mers Slide Sea Dieppe a été mis à jour le 2026-05-21 par Seine-Maritime Attractivité