Dieppe

[Visite guidée] Contes et légendes du Pollet

RDV 9 grande rue du Pollet (devant la résidence Marcel Paul) Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 15:00:00

fin : 2026-07-17 16:30:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-14

Plongez dans l’univers fascinant des légendes du Pollet à travers une déambulation inspirée du célèbre Manuscrit du Pollet, conservé dans les collections patrimoniales de Dieppe.

Cette promenade vous emmènera à la découverte des croyances et traditions populaires des marins dieppois avant de se conclure par une présentation exceptionnelle d’archives historiques.

En partenariat avec le Fonds Ancien et Local de Dieppe .

RDV 9 grande rue du Pollet (devant la résidence Marcel Paul) Dieppe 76370 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79 dvah@mairie-dieppe.fr

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English : [Visite guidée] Contes et légendes du Pollet

L’événement [Visite guidée] Contes et légendes du Pollet Dieppe a été mis à jour le 2026-06-23 par Seine-Maritime Attractivité