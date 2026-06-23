[Visite guidée] Contes et légendes du Pollet Dieppe
[Visite guidée] Contes et légendes du Pollet Dieppe vendredi 17 juillet 2026.
Dieppe
[Visite guidée] Contes et légendes du Pollet
RDV 9 grande rue du Pollet (devant la résidence Marcel Paul) Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 15:00:00
fin : 2026-07-17 16:30:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-08-14
Plongez dans l’univers fascinant des légendes du Pollet à travers une déambulation inspirée du célèbre Manuscrit du Pollet, conservé dans les collections patrimoniales de Dieppe.
Cette promenade vous emmènera à la découverte des croyances et traditions populaires des marins dieppois avant de se conclure par une présentation exceptionnelle d’archives historiques.
En partenariat avec le Fonds Ancien et Local de Dieppe .
RDV 9 grande rue du Pollet (devant la résidence Marcel Paul) Dieppe 76370 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79 dvah@mairie-dieppe.fr
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L’événement [Visite guidée] Contes et légendes du Pollet Dieppe a été mis à jour le 2026-06-23 par Seine-Maritime Attractivité
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