[Visite guidée] Dieppe, ville de corsaires Dieppe
[Visite guidée] Dieppe, ville de corsaires Dieppe vendredi 31 juillet 2026.
Dieppe
[Visite guidée] Dieppe, ville de corsaires
RDV Place du Puits-Salé Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 15:00:00
fin : 2026-07-31 16:30:00
Date(s) :
2026-07-31
Dieppe, ville de pêcheurs, de navigateurs et de marins, a vécu aux rythmes d’une activité corsaire qui a marqué les esprits dieppois, dans l’effervescence des liens commerciaux avec les pays lointains et les Antilles. Nous dévoilerons cette histoire d’abord en cheminant en ville, puis dans les locaux du Fonds ancien où vous découvrirez les documents exceptionnels que nous ont laissés les corsaires dieppois. car, si la ville n’a rien conservé du fabuleux trésor rapporté par Jean Fleury en 1522, elle préserve en revanche les précieuses archives de la guerre de course dieppoise !
En partenariat avec le Fonds ancien et local de Dieppe. .
RDV Place du Puits-Salé Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79 dvah@mairie-dieppe.fr
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English : [Visite guidée] Dieppe, ville de corsaires
L’événement [Visite guidée] Dieppe, ville de corsaires Dieppe a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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