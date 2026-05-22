[Activité enfant] le Jardin des mers A la découverte du port Estran Cité de la Mer Dieppe

Dieppe

[Activité enfant] le Jardin des mers A la découverte du port

Estran Cité de la Mer / 37 Rue de l’Asile Thomas Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 09:30:00

fin : 2026-07-24 12:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Chaque année, l’E.S.T.R.A.N. Cité de la Mer organise le Jardin des Mers de la Station Nautique Dieppe Pays Normand.

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h00 à 16h30

Les animateurs accueillent les enfants pour des activités de découverte du milieu marin

Aujourd’hui, A la découverte du port

Pars explorer un port et découvre les métiers fascinants de la pêche. Qui sait, tu trouveras peut-être ta future vocation !

Tarifs 8 € la demi-journée 15 € la journée 64 € les 5 jours

Inscriptions et renseignements au 02.35.06.93.20

Réservation obligatoire

Les animations sont encadrées par deux animateurs de l’E.S.T.R.A.N. Cité de la Mer pour un groupe d’enfants de 4 à 10 ans.

Le nombre de places est limité .

Estran Cité de la Mer / 37 Rue de l’Asile Thomas Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 93 20 contact@estrancitedelamer.fr

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English : [Activité enfant] le Jardin des mers A la découverte du port

L’événement [Activité enfant] le Jardin des mers A la découverte du port Dieppe a été mis à jour le 2026-05-19 par Seine-Maritime Attractivité