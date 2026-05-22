[Activité enfant] le Jardin des mers A la découverte du port Estran Cité de la Mer Dieppe
[Activité enfant] le Jardin des mers A la découverte du port Estran Cité de la Mer Dieppe vendredi 24 juillet 2026.
Dieppe
[Activité enfant] le Jardin des mers A la découverte du port
Estran Cité de la Mer / 37 Rue de l’Asile Thomas Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 09:30:00
fin : 2026-07-24 12:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Chaque année, l’E.S.T.R.A.N. Cité de la Mer organise le Jardin des Mers de la Station Nautique Dieppe Pays Normand.
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h00 à 16h30
Les animateurs accueillent les enfants pour des activités de découverte du milieu marin
Aujourd’hui, A la découverte du port
Pars explorer un port et découvre les métiers fascinants de la pêche. Qui sait, tu trouveras peut-être ta future vocation !
Tarifs 8 € la demi-journée 15 € la journée 64 € les 5 jours
Inscriptions et renseignements au 02.35.06.93.20
Réservation obligatoire
Les animations sont encadrées par deux animateurs de l’E.S.T.R.A.N. Cité de la Mer pour un groupe d’enfants de 4 à 10 ans.
Le nombre de places est limité .
Estran Cité de la Mer / 37 Rue de l’Asile Thomas Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 93 20 contact@estrancitedelamer.fr
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L’événement [Activité enfant] le Jardin des mers A la découverte du port Dieppe a été mis à jour le 2026-05-19 par Seine-Maritime Attractivité
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