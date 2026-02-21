[Visite guidée] À la découverte de Dieppe

RDV devant l’Office de Tourisme Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 15:00:00

fin : 2026-04-04 17:00:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-18

En week-end ou en balade à Dieppe ? Envie de visiter la ville aux côtés d’une guide dieppoise et passionnée ? Cette visite est faite pour vous !

Au gré d’une promenade au cœur de la cité, Laura vous invite à découvrir (ou redécouvrir !) Dieppe, son histoire, ses ports, ses monuments emblématiques, son front de mer et bien plus encore.

3,2,1 c’est parti !

Réservation conseillée

Durée 2h00 .

RDV devant l’Office de Tourisme Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 98 02 21 11 contact@danslespasdelaura.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : [Visite guidée] À la découverte de Dieppe

L’événement [Visite guidée] À la découverte de Dieppe Dieppe a été mis à jour le 2026-02-21 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie