[Concert de l’été] Ofenbach Pelouse du front de mer Dieppe vendredi 24 juillet 2026.

Dieppe

[Concert de l’été] Ofenbach

Pelouse du front de mer / 67 Boulevard de Verdun Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 17:00:00

fin : 2026-07-24 22:30:00

Date(s) :

2026-07-24

On connaît désormais l’artiste qui fera vibrer le front de mer de Dieppe cet été !

Après Kendji Girac en 2025, c’est le duo de musique électronique français Ofenbach qui a été retenu dans le cadre du concert gratuit de l’été, organisé par la Ville et le casino.

Rendez-vous sur les pelouses du front de mer pour une soirée qui s’annonce exceptionnelle.

Après une première partie, Ofenbach montera sur scène à partir de 21 h pour un show de 1 h 0, rythmé par ses plus grands succès et une énergie électrisante.

Révélé au grand public grâce au tube Be Mine en 2017, le duo enchaîne depuis les succès internationaux et cumule aujourd’hui plus de 500 millions d’écoutes à travers le monde.

Avec son style mêlant électro, pop et influences rock, Ofenbach est devenu le groupe français en activité le plus streamé à l’international.

Cet été, Dieppe s’apprête donc à vivre une soirée festive et fédératrice, portée par l’un des plus grands noms de la musique électronique française. .

Pelouse du front de mer / 67 Boulevard de Verdun Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 60 00

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English : [Concert de l’été] Ofenbach

L’événement [Concert de l’été] Ofenbach Dieppe a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie