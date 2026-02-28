[Activité manuelle] De l’oeuf à l’Océan Dieppe

[Activité manuelle] De l’oeuf à l’Océan

37 Rue de l’Asile Thomas Dieppe Seine-Maritime

Début : 2026-04-13 15:30:00

fin : 2026-04-17 16:30:00

2026-04-13 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17

Viens créer une carte animée pour faire sortir l’animal de son œuf.

Fabrique ton mémory spécial Oeufs de la Mer .

Ce memory va te faire découvrir tous les oeufs que tu peux trouver sur la plage et savoir à quel animal ils appartiennent.

Activité à 15h30, à partir de 5 ans

Tarif 4 euros l’activité et 8,50 euros l’activité + l’entrée du musée

Ces activités doivent être réalisé sous la responsabilité d’un parent au sein du musée. Les parents peuvent donc visiter le musée pendant que les enfants sont à l’ activité.

?? Réservation obligatoire au 02 35 06 93 20

Pour les personnes qui assistent aux activités plusieurs fois dans l’année et qui ne veulent pas payer la visite à chaque fois, des cartes membres sont à votre disposition. .

37 Rue de l’Asile Thomas Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 93 20 evenement@estrancitedelamer.fr

