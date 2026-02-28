[Activité manuelle] De l’oeuf à l’Océan Dieppe
[Activité manuelle] De l’oeuf à l’Océan Dieppe lundi 13 avril 2026.
[Activité manuelle] De l’oeuf à l’Océan
37 Rue de l’Asile Thomas Dieppe Seine-Maritime
Début : 2026-04-13 15:30:00
fin : 2026-04-17 16:30:00
2026-04-13 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17
Viens créer une carte animée pour faire sortir l’animal de son œuf.
Fabrique ton mémory spécial Oeufs de la Mer .
Ce memory va te faire découvrir tous les oeufs que tu peux trouver sur la plage et savoir à quel animal ils appartiennent.
Activité à 15h30, à partir de 5 ans
Tarif 4 euros l’activité et 8,50 euros l’activité + l’entrée du musée
Ces activités doivent être réalisé sous la responsabilité d’un parent au sein du musée. Les parents peuvent donc visiter le musée pendant que les enfants sont à l’ activité.
?? Réservation obligatoire au 02 35 06 93 20
Pour les personnes qui assistent aux activités plusieurs fois dans l’année et qui ne veulent pas payer la visite à chaque fois, des cartes membres sont à votre disposition. .
37 Rue de l’Asile Thomas Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 93 20 evenement@estrancitedelamer.fr
