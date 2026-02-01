[Cabaret] Bingo disco La Sirène à Barbe Dieppe

[Cabaret] Bingo disco

La Sirène à Barbe / Esplanade Rosa Leroy Dieppe Seine-Maritime

Début : 2026-02-05 19:30:00

fin : 2026-03-05

2026-02-05 2026-03-05 2026-04-16 2026-05-14 2026-06-11

La Sirène à Barbe vous invite à une soirée Bingo pas comme les autres ! Ici, les cartons se cochent au rythme des tubes disco et des paillettes. Entre deux numéros, place à la musique, aux surprises et à l’énergie déjantée du cabaret. Une ambiance festive et décalée où le jeu devient prétexte à faire la fête, rire et chanter ensemble. .

La Sirène à Barbe / Esplanade Rosa Leroy Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie

