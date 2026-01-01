[Atelier] Sérigraphie artisanale The Workshop Dieppe

[Atelier] Sérigraphie artisanale

The Workshop 23 Quai du Hâble Dieppe Seine-Maritime

Début : 2026-01-10 14:00:00

fin : 2026-01-10 16:00:00

2026-01-10

The Workshop vous propose de découvrir la sérigraphie artisanale pendant cet atelier !

La sérigraphie artisanale est une forme d’art et de technique d’impression qui allie précision et créativité. Ce processus repose sur la méthode du pochoir, où une image est transférée sur un écran de soie tendu, formant ainsi un motif à travers lequel l’encre est appliquée sur une surface.

Le matériel est fourni. .

The Workshop 23 Quai du Hâble Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie the.workshop.dieppe@gmail.com

