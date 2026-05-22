[Activité enfant] Le Jardin des mers Les bateaux volants, Cap sur le ciel ! Estran Cité de la Mer Dieppe
[Activité enfant] Le Jardin des mers Les bateaux volants, Cap sur le ciel ! Estran Cité de la Mer Dieppe vendredi 31 juillet 2026.
Dieppe
[Activité enfant] Le Jardin des mers Les bateaux volants, Cap sur le ciel !
Estran Cité de la Mer / 37 Rue de l’Asile Thomas Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 09:30:00
fin : 2026-07-31 12:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Chaque année, l’E.S.T.R.A.N. Cité de la Mer organise le Jardin des Mers de la Station Nautique Dieppe Pays Normand.
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h00 à 16h30
Les animateurs accueillent les enfants pour des activités de découverte du milieu marin.
Les enfants pourront découvrir le littoral et ses richesses.
Aujourd’hui, Activité Cerf-volant
Quoi de plus joli et amusant qu’un cerf-volant virevoltant au grès des vents ?
Construis ton propre cerf-volant et fais-le danser dans le vent. Une activité entre mer et ciel, pleine de poésie et de liberté !
Et bien, en suivant cette animation, tu le fabriqueras avant de l’essayer en extérieur !
Les animations sont encadrées par deux animateurs de l’E.S.T.R.A.N. Cité de la Mer pour un groupe d’enfants de 4 à 10 ans.
Le nombre de places est limité .
Estran Cité de la Mer / 37 Rue de l’Asile Thomas Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 93 20 contact@estrancitedelamer.fr
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L’événement [Activité enfant] Le Jardin des mers Les bateaux volants, Cap sur le ciel ! Dieppe a été mis à jour le 2026-05-19 par Seine-Maritime Attractivité
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