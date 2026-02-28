[Activité enfant] Chasse aux poissons ESTRAN CITE DE LA MER Dieppe

[Activité enfant] Chasse aux poissons

ESTRAN CITE DE LA MER / 37 rue de l’Asile Thomas Dieppe Seine-Maritime

Début : 2026-04-20 15:30:00

fin : 2026-04-22 16:30:00

2026-04-20 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23

Viens trouver tous les poissons qui se sont cachés dans le musée et obtiens ton diplôme de mini sauveteur des mers.

Activités manuelles à 15h30 à partir de 5 ans

Tarif 4 euros l’activité et 8,50 euros l’activité + l’entrée du musée

Ces activités doivent être réalisé sous la responsabilité d’un parent au sein du musée.

Les parents peuvent donc visiter le musée pendant que les enfants sont à l’ activité.

Réservation obligatoire au 02 35 06 93 20

Pour les personnes qui assistent aux activités plusieurs fois dans l’année et qui ne veulent pas payer la visite à chaque fois, des cartes membres sont à votre disposition. .

