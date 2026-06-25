[Spectacle jeunesse] Le Carnaval des Animaux de Saint-Saëns Conservatoire Camille Saint-Saëns Dieppe vendredi 17 juillet 2026.

Dieppe

[Spectacle jeunesse] Le Carnaval des Animaux de Saint-Saëns

Conservatoire Camille Saint-Saëns / 63 Rue de la Barre Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Un spectacle ludique et poétique à destination de tous les publics.

Entre les animaux hauts en couleur du Carnaval des animaux et l’univers féérique des Contes de Ma Mère l’Oye, la musique ouvre un monde d’images et de récits accessibles à tous. Un concert sensible et évocateur qui invite petits et grands à laisser libre cours à leur imagination.

Direction musicale Frédéric Rouillon

Récitant Flannan Obé

Pianos Nicolaï Maslenko & Anne-Céline Barrère .

Conservatoire Camille Saint-Saëns / 63 Rue de la Barre Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 14 44 50

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English : [Spectacle jeunesse] Le Carnaval des Animaux de Saint-Saëns

L’événement [Spectacle jeunesse] Le Carnaval des Animaux de Saint-Saëns Dieppe a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie